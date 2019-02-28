...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH
SATURDAY MORNING...
* WHAT...DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS, AREAS OF BLOWING SNOW AND
PERIODS OF LIGHT NEW SNOW ARE EXPECTED TO DEVELOP FRIDAY EVENING
AND CONTINUE INTO SATURDAY. WINDS MAY GUST TO 50 MPH IN THE
HELLGATE CANYON AREA BY FRIDAY NIGHT WITH GUSTS 30 TO 40 MPH IN
THE MISSOULA VALLEY AND 20 TO 30 MPH POSSIBLE IN THE BITTEROOT
VALLEY. ALONG WITH THE BLOWING AND SIGNIFICANT DRIFTING SNOW,
LOCAL GROUND BLIZZARDS ARE ALSO POSSIBLE.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY MORNING.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS
OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE
ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE
TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
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