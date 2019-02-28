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As winter weather continues to impact travel throughout Montana, several schools are closed or delayed this week. Here's a list of current closures for Friday, March 1.

Western Montana: 

  • Anaconda School District CLOSED
  • Butte School District CLOSED
  • Florence-Carlton School District EARLY OUT 2 PM 
    • Prom Saturday CANCELLED 

Eastern Montana:

  • Lodge Grass Public Schools CLOSED

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