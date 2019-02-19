...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 PM THIS AFTERNOON TO
9 PM MST WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES
EXPECTED WITH HIGHER AMOUNTS OF AROUND 6 INCHES OVER LOLO AND
LOST TRAIL PASSES. GUSTY EAST WINDS AND MODERATE TO HEAVY SNOW
SHOWERS ARE POSSIBLE WEDNESDAY AFTERNOON AND EVENING.
* WHERE...BITTERROOT VALLEY, MISSOULA, HIGHWAY 93 SULA TO LOST
TRAIL PASS, LOLO PASS, HIGHWAY 200 BONNER TO GREENOUGH,
HIGHWAY 83 SEELEY LAKE TO CONDON, AND I-90 EAST MISSOULA TO
BEARMOUTH.
* WHEN...FROM 5 PM THIS AFTERNOON TO 9 PM MST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
MISSOULA INTERNATIONAL AIRPORT /MSO/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
LONGER DURATION LIGHT SNOW.
SNOW WILL RETURN THIS AFTERNOON AND BECOME CONSISTENT LIGHT SNOW
DURING THIS EVENING. LIGHT TO MODERATE INTENSITIES ARE EXPECTED
FOR THE DURATION OF THE NIGHT AND MAJORITY OF WEDNESDAY MORNING
WITH AROUND 2 INCHES BY LATE WEDNESDAY MORNING.