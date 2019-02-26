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Family and friends of a man injured when a train hit his pickup truck are raising money to help him through his hospital stay.

A GoFundMe page for Roy Schutter says he is recovering from injuries he sustained when a train hit his truck near Alberton last week. The page says Schutter is a U.S. Navy veteran and a wildland firefighter.

The page has a fundraising goal of $20,000. It’s just over three-quarters of the way to its goal.

Roy’s family and friends are updating a CaringBridge page with his progress. An update from February 24 asks for prayers for his recovery.

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