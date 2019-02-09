THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
MISSOULA INTERNATIONAL AIRPORT /MSO/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
MULTIPLE THREATS OF SNOW AND WIND.
LIGHT SNOW WILL CONTINUE THROUGH THE EARLY EVENING. AN ARCTIC COLD
FRONT WILL BRING AN INCREASE OF EASTERLY WINDS AROUND 900 PM WITH
SUSTAINED WINDS OF 20 TO 25 MPH. WINDS WILL PEAK BETWEEN 1100 PM
AND 100 AM WITH GUSTS UP TO 40 MPH BEING POSSIBLE. GUSTY EASTERLY
WINDS WILL CONTINUE THROUGH SATURDAY. SNOW AND BLOWING AND
DRIFTING OF SNOW WILL CREATE PERIODS OF SIGNIFICANTLY REDUCED
VISIBILITY. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF AROUND 2 INCHES ARE
EXPECTED.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM MST THIS
AFTERNOON...
* WHAT...SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATION UP TO ONE INCH. WINDS
GUSTING AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...UNTIL 2 PM MST SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS AS LOW AS 30 BELOW ZERO COULD
CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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