Traffic Alert
Megan Lewis KFBB/KHBB News Director

LOLO - Southbound lanes were blocked and traffic was re-routed due to a multi-vehicle wreck on Highway 93.

An alert from transportation officials says the incident started at 1:39 PM Friday, Aug. 9.

The Montana Highway Patrol is reporting that injuries are unknown at this time.

It was marked clear at 2:15 PM.

Story updated 2:18 PM.

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