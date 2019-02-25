van buren snow

MISSOULA - Authorities are declaring an emergency travel advisory due to severe weather.

Missoula County issued this alert on Monday afternoon:

THIS IS AN ALERT FROM MISSOULA SHERIFF DEPARTMENT AND MISSOULA OFFICE OF EMERGENCY MANAGEMENT.  HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS EXIST THROUGHOUT MISSOULA COUNTY DUE TO BLOWING AND DRIFTING SNOW.  DO NOT TRAVEL UNLESS ABSOLUTELY NECESSARY.  ROADS MAY BE IMPASSIBLE, USE EXTREME CAUTION AND PLAN ACCORDINGLY.  THIS HAS BEEN A MEANS ALERT FROM MISSOULA COUNTY 911.  DO NOT CALL 911 REGARDING THIS ALERT.

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