...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO
11 PM MST THIS EVENING...
* WHAT...WEST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH EXPECTED.
WINDS GUSTING NEAR 60 MPH IN THE HIGH TERRAIN IN THE NORTHERN
AREAS...NEAR 50 MPH IN THE SOUTHERN MOUNTAINS.
* WHERE...BITTERROOT VALLEY, MISSOULA, HIGHWAY 93 SULA TO LOST
TRAIL PASS, AND LOLO PASS.
* SNOW: SNOW SHOWERS WILL COMBINE WITH GUSTY WINDS TO CREATE
PERIODS OF LOW VISIBILITY. BACKCOUNTRY CONDITIONS MAY BECOME
DANGEROUS.
* WHEN...FROM 8 AM TO 11 PM MST SATURDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED ON BEHALF OF
THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT. SEAN WYATT-KAVIS, A 15 YEAR OLD
WHITE MALE, HAS MADE SUICIDAL STATEMENTS AND THERE IS CONCERN THAT
SEAN MAY TRY TO HARM HIMSELF. SEAN LEFT A RESIDENCE IN MISSOULA
AROUND 4:55 PM ON JANUARY 3RD. THERE IS NO KNOWN DIRECTION OF
TRAVEL. SEAN IS 5 FEET 10 INCHES TALL, 150 POUNDS, BROWN HAIR AND
BROWN EYES. HE WAS LAST SEEN WEARING A GRAY HOODED SWEATSHIRT AND
GRAY SWEATPANTS. IF YOU HAVE ANY INFORMATION, PLEASE CONTACT THE
MISSOULA POLICE DEPARTMENT AT 406-552-6300 OR DIAL 911.