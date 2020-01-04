MEPA: Sean Wyatt-Kavis

MISSOULA - The Montana Department of Justice is asking for your help finding a Missoula teen.

Sean Wyatt-Kavis, 15, was last seen January 3 around 5 p.m. The DOJ reports Sean made suicidal statements and there is reason to believe he may hurt himself. 

He was last seen wearing a grey hooded sweatshirt and grey sweatpants. If you have any information, please contact the Missoula Police Department at 406-552-6300 or dial 911.

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