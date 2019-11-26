THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE HAS ISSUED A MISSING ENDANGERED
PERSON ADVISORY ON BEHALF OF THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT.
ROBERT VENCENT VASECKA DROVE AWAY FROM A SENIOR CARE FACILITY IN
MISSOULA AT 8:20 TUESDAY MORNING. HE IS POSSIBLY HEADING TO NORTH
DAKOTA. ROBERT IS DRIVING A BLUE 2010 SUBARU FORESTER WITH
MONTANA PLATE 462671B. ROBERT IS AN 85 YEAR OLD WHITE MALE WITH
GRAY HAIR AND BLUE EYES. HE IS 5 FEET 8 INCHES TALL, AND WEIGHS
130 POUNDS. ROBERT SUFFERS FROM DEMENTIA AND HIGH BLOOD PRESSURE,
AND HAS NOT TAKEN HIS MEDICATION. IF YOU HAVE INFORMATION ON
ROBERT, PLEASE CALL MISSOULA POLICE DEPARTMENT AT 406-552-6300 OR
DIAL 911.
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM TO 5 PM MST
WEDNESDAY...
* WHAT...SOUTHEAST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED.
* WHERE...BITTERROOT VALLEY, MISSOULA, HIGHWAY 93 SULA TO LOST
TRAIL PASS, AND LOLO PASS.
* WHEN...FROM 6 AM TO 5 PM MST WEDNESDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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