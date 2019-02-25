THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE FOREST
SERVICE WEST CENTRAL MONTANA AVALANCHE CENTER MISSOULA MT
...THE FOREST SERVICE WEST CENTRAL MONTANA AVALANCHE CENTER
MISSOULA MT HAS ISSUED A BACKCOUNTRY AVALANCHE WARNING...
* TIMING...IN EFFECT UNTIL 6 AM MST TUESDAY.
* AFFECTED AREA...ALL BACKCOUNTRY TERRAIN FOR THE CENTRAL AND
SOUTHERN BITTERROOT RANGE. FROM GRANITE PASS SOUTH TO LOST TRAIL
PASS.
* AVALANCHE DANGER...THE AVALANCHE DANGER FOR THE WARNING AREA IS
CONSIDERABLE RISING TO HIGH. NATURAL AVALANCHES ARE LIKELY AND
HUMAN TRIGGERED AVALANCHES ARE BECOMING VERY LIKELY.
* REASON/IMPACTS...RECENT HEAVY SNOW WITH WIND AND WEAK LAYERS IN
THE SNOW WILL RESULT IN WIDESPREAD AVALANCHE ACTIVITY ACROSS THE
BITTERROOT MOUNTAINS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...VERY DANGEROUS AVALANCHE
CONDITIONS. TRAVEL IN AVALANCHE TERRAIN IS NOT RECOMMENDED.
AVALANCHE MAY RUN LONG DISTANCES AND CAN RUN INTO MATURE FORESTS,
VALLEY FLOORS, OR FLAT TERRAIN.
CONSULT HTTP://WWW.MISSOULAAVALANCHE.ORG FOR MORE DETAILED
INFORMATION.
SIMILAR AVALANCHE DANGER MAY EXIST AT LOCATIONS OUTSIDE THE
COVERAGE AREA OF ANY AVALANCHE CENTER.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
MISSOULA INTERNATIONAL AIRPORT /MSO/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
MULTIPLE THREATS OF SNOW/WIND.
BLIZZARD CONDITIONS ARE EXPECTED TO IMPACT KMSO FROM NOON TO 9 PM
THIS EVENING. INTENSE SNOWFALL RATES OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR
WILL BE MOST LIKELY AROUND 2-3PM, AND COULD LAST THROUGH 9 PM.
WHITE-OUT CONDITIONS WILL BE LIKELY DUE TO BLOWING SNOW AND LOW
VISIBILITY.
SNOW INTENSITY SHOULD IMPROVE AFTER 9 PM, WITH LIGHT
SNOW CONTINUING THROUGH TUESDAY MORNING. EASTERLY WINDS WILL EASE
UP DURING THE SAME TIME AS WELL, BUT WILL REMAIN BREEZY
THEREAFTER.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
TUESDAY...
...BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MST THIS
EVENING...
* WHAT...BLIZZARD CONDITIONS EXPECTED. HEAVY SNOW AND STRONG WINDS
LIKELY. SNOWFALL RATES OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR LIKELY. FOR THE
BITTERROOT VALLEY: ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 11 TO 15
INCHES. FOR THE MISSOULA VALLEY: TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6
TO 9 INCHES EXPECTED.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FOR THE BLIZZARD WARNING, FROM NOON TO 9 PM MST THIS
EVENING. FOR THE WINTER STORM WARNING, UNTIL 11 AM MST TUESDAY.
* WINDS...BLOWING AND DRIFTING SNOW WILL BE SIGNIFICANT IN
MISSOULA VALLEY. GUSTY EASTERLY WINDS TO 35 MPH WILL OCCUR AT
TIMES THROUGH HELLGATE CANYON AND EAST MISSOULA. BITTERROOT
VALLEY WINDS WILL BE OUT OF THE NORTH, WITH GUSTS OF 15 TO 20
MPH.
* WIND CHILLS...BITTERLY COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO
COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30
MINUTES.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO
IMPOSSIBLE. AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE
VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
A BLIZZARD WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. FALLING AND BLOWING SNOW WITH STRONG WINDS
AND POOR VISIBILITIES ARE LIKELY. THIS WILL LEAD TO WHITEOUT
CONDITIONS, MAKING TRAVEL EXTREMELY DANGEROUS. DO NOT TRAVEL. IF
YOU MUST TRAVEL, HAVE A WINTER SURVIVAL KIT WITH YOU. IF YOU GET
STRANDED, STAY WITH YOUR VEHICLE.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE MISSING AND ENDANGERED PERSON ADVISORY FOR WAYNE MANY GUNS HAS
BEEN CANCELLED. HE HAS BEEN FOUND. FOR MORE INFORMATION, PLEASE
CONTACT BLACKFEET TRIBAL POLICE AT 406 338 4000. THANK YOU.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
TUESDAY...
...BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MST THIS
EVENING...
* WHAT...BLIZZARD CONDITIONS EXPECTED. HEAVY SNOW AND STRONG WINDS
LIKELY. SNOWFALL RATES OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR LIKELY. FOR THE
BITTERROOT VALLEY: ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 11 TO 15
INCHES. FOR THE MISSOULA VALLEY: TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6
TO 9 INCHES EXPECTED.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FOR THE BLIZZARD WARNING, FROM NOON TO 9 PM MST THIS
EVENING. FOR THE WINTER STORM WARNING, UNTIL 11 AM MST TUESDAY.
* WINDS...BLOWING AND DRIFTING SNOW WILL BE SIGNIFICANT IN
MISSOULA VALLEY. GUSTY EASTERLY WINDS TO 35 MPH WILL OCCUR AT
TIMES THROUGH HELLGATE CANYON AND EAST MISSOULA. BITTERROOT
VALLEY WINDS WILL BE OUT OF THE NORTH, WITH GUSTS OF 15 TO 20
MPH.
* WIND CHILLS...BITTERLY COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO
COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30
MINUTES.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO
IMPOSSIBLE. AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE
VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
A BLIZZARD WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. FALLING AND BLOWING SNOW WITH STRONG WINDS
AND POOR VISIBILITIES ARE LIKELY. THIS WILL LEAD TO WHITEOUT
CONDITIONS, MAKING TRAVEL EXTREMELY DANGEROUS. DO NOT TRAVEL. IF
YOU MUST TRAVEL, HAVE A WINTER SURVIVAL KIT WITH YOU. IF YOU GET
STRANDED, STAY WITH YOUR VEHICLE.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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