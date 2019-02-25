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HAMILTON - Vehicles must be removed immediately from designated plow routes due to a "snow emergency" as the Bitterroot Valley is under a blizzard warning.

From the City of Hamilton on Feb. 25:

The City of Hamilton has declared a snow emergency, effective immediately. The emergency declaration means all vehicles must be removed immediately from designated snow routes, which include Fairgrounds Road, State Street, Pine Street, North 10th Street, South 9th Street and Ravalli Street.

Public Works crews are currently out plowing/sanding priority routes, but snow has covered roads throughout the area. Drivers are urged to stay off the roads until conditions improve."

The city of Stevensville is also urging drivers to be careful, in a statement issued by the mayor:

“We are working hard to keep streets clear and drivable and asking citizens to be prepared, particularly when it comes to this evening’s commute,” Mayor Dewey said. “I am asking commuters to be patient and considerate and to leave themselves plenty of time to get to their destination. By working together, we can get through this storm safely.”

You can check townofofstevensville.com for more info.

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