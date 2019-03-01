Emergency Travel Only Alert issued for Missoula County

​Missoula County officials are alerting drivers to use extreme caution when traveling.

Just after 9 p.m. on Friday, they issued a MEANS alert for Highway 93 from Lolo north to the Wye and Interstate 90 through Missoula County due to reduced visibility and icy conditions.

Whiteout conditions also forced officials to issue an Emergency Travel Only Alert east of MM 107 on Interstate 90 to Granite County. This also includes Highway 10 East.

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