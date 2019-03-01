Emergency Travel Only Alert issued for Missoula County

...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING
TO NOON MST SATURDAY...
* WHAT...BLOWING AND DRIFTING SNOW FOLLOWED BY EXTREMELY COLD WIND
CHILLS EXPECTED. TOTAL NEW SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO ONE INCH
EXPECTED.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO NOON MST SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BECOME VERY DIFFICULT DUE TO
DEEP SNOW DRIFTS OVER ROADWAYS. AREAS OF BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS
AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN
IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR BLOWING AND DRIFTING SNOW MEANS SEVERE
WINTER WEATHER CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR
IMPOSSIBLE. IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND
WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
MISSOULA INTERNATIONAL AIRPORT /MSO/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
MULTIPLE THREATS OF SNOW/WIND/.
LIGHT SNOW WILL CONTINUE OVER THE AIRFIELD, WITH ROUGHLY ONE TO
TWO INCHES OF SNOW EXPECTED. WINDS WILL INCREASE FROM THE
NORTHEAST AROUND 6PM WITH GUSTS UP TO 40 MPH POSSIBLE THROUGH MUCH
OF THE NIGHT. BLOWING AND DRIFTING SNOW IS EXPECTED, WHICH WILL
CAUSE PERIODS OF LOW VISIBILITY.