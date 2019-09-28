...HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 9 AM MDT SUNDAY...
* WHAT...NORTHEAST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH
EXPECTED. GUSTS ON FLATHEAD LAKE AND ALONG HIGHWAY 35 COULD
REACH 60 MPH. WAVE HEIGHTS ON FLATHEAD LAKE WILL BE 3-6 FT WITH
LOCALLY HIGHER WAVES.
* WHERE...FLATHEAD LAKE, FLATHEAD VALLEY, MISSION VALLEY, AND
POLSON.
* WHEN...UNTIL 9 AM MDT SUNDAY.
* IMPACTS...DAMAGING WINDS WILL BLOW DOWN TREES AND POWER LINES.
WIDESPREAD POWER OUTAGES ARE EXPECTED. TRAVEL WILL BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. WAVES AND
WIND COULD RESULT IN DAMAGE TO BOATS AND DOCKS ON FLATHEAD
LAKE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
GLACIER PARK INTERNATIONAL AIRPORT /GPI/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
LONG DURATION NORTHEAST WIND EVENT.
NORTHEAST WINDS WILL DEVELOP LATE THIS EVENING, WITH SUSTAINED
WINDS OF 30 MPH AND GUSTS UP TO 40 MPH POSSIBLE. WINDS WILL
INCREASE FURTHER SATURDAY MORNING, WITH GUSTS TO 55 MPH
EXPECTED. WINDS OF THIS MAGNITUDE WILL BE POSSIBLE THROUGH MUCH
OF SATURDAY, AND POSSIBLY WELL INTO SATURDAY NIGHT.