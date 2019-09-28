Strong wind Kalispell
National Weather Service

KALISPELL- A strong wind event has MT-35 closed off from Bigfork to Polson today.

The National Weather Service is reporting a strong wind event today with gusts up to 50 to 60 miles per hour.  Strong winds like these can cause damage to trees and power lines along with boats and docks on the lake.

According to the NWS website: Locally higher gusts in parts of northwest Montana will reach as high as 60 mph at times, especially in the terrain along the Divide. Winds should begin to decrease through the day Sunday.

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