THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A STATEWIDE MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR
EVANDER WHITEDIRT. EVANDER IS AN AMERICAN INDIAN MALE, 25 YEARS
OLD, 5 FEET, 7 INCHES TALL, 145 POUNDS, BROWN HAIR, AND BROWN EYES.
HE WAS REPORTED MISSING TODAY, BUT WAS LAST SEEN ON JULY 15TH NEAR
LAME DEER. EVANDER HAS A MENTAL HEALTH DISABILITY THAT CAUSES HIM
TO FUNCTION AT THE LEVEL OF AN 11 YEAR OLD CHILD, AND POSSIBLY BE
COMBATIVE. THERE IS CONCERN HE MAY BE ENDANGERED. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION, PLEASE CALL BIA NORTHERN CHEYENNE LAW ENFORCEMENT AT
406 477 6289.