...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 5 PM THIS
AFTERNOON TO 9 AM MST SATURDAY...
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH
MONDAY MORNING...
* WHAT...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, SNOW EXPECTED. TOTAL
SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES IN THE FLATHEAD VALLEY. A
TRACE TO 2 INCHES FOR THE MISSION VALLEY. FOR THE WINTER STORM
WATCH, HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 8
INCHES POSSIBLE.
* WHERE...FLATHEAD LAKE, FLATHEAD VALLEY, MISSION VALLEY, AND
POLSON.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 5 PM THIS
AFTERNOON TO 9 AM MST SATURDAY. FOR THE WINTER STORM WATCH,
FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY MORNING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE. THE
COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE
ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 5 PM THIS
AFTERNOON TO 9 AM MST SATURDAY...
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH
MONDAY MORNING...
* WHAT...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, SNOW EXPECTED. TOTAL
SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES IN THE FLATHEAD VALLEY. A
TRACE TO 2 INCHES FOR THE MISSION VALLEY. FOR THE WINTER STORM
WATCH, HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 8
INCHES POSSIBLE.
* WHERE...FLATHEAD LAKE, FLATHEAD VALLEY, MISSION VALLEY, AND
POLSON.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 5 PM THIS
AFTERNOON TO 9 AM MST SATURDAY. FOR THE WINTER STORM WATCH,
FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY MORNING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE. THE
COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE
ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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