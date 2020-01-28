THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
GLACIER PARK INTERNATIONAL AIRPORT /GPI/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
LIGHT SNOW FOR SEVERAL HOURS.
SNOW WILL BEGIN BETWEEN 5:00-6:00AM AND WILL REMAIN FOR MUCH OF
THE MORNING. ACCUMULATIONS OF AROUND 1 INCH ARE EXPECTED, MAINLY
BETWEEN 7AM AND 10AM.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 AM MST THIS
MORNING...
* WHAT...SNOW. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF ONE TO TWO INCHES.
* WHERE...FLATHEAD LAKE, FLATHEAD VALLEY, MISSION VALLEY, AND
POLSON.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST THIS MORNING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE AFFECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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