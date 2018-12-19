Two People Found Dead With Gun Shot Wounds at Helena Home

At roughly 6:30pm Tuesday night 911 received several calls about a disturbance with gun shots being fired at a residence in the 1100 Block of Hauser Blvd. Police and Deputies responded. When officers arrived, they found two individuals in the front yard of a residence both suffering from gun shot wounds. Medical units treated the two individuals and pronounced them dead. Police checked the residence for any other victims. 

The individuals were one female and one male both 37 years old from Helena. After the initial investigation was conducted police say there appears to be no threat to the public at this time. The names of the two individuals will be released at a later time by the Lewis and Clark County Corner's office.

 

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