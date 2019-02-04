66th Session in 60 Seconds: Restricting explicit materials

...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON MST TUESDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS
AFTERNOON...
...WIND CHILL WARNING IS CANCELLED...
* WHAT...PERIODS OF SNOW AND VERY COLD WIND CHILLS OCCURRING.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO INCHES. WIND CHILLS
AS LOW AS 35 BELOW ZERO OCCURRING.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 5 PM MST THIS
AFTERNOON. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, UNTIL NOON MST TUESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. TRAVEL
COULD BE DIFFICULT. THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD
CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
...LEADING EDGE OF AN AREA OF LIGHT TO MODERATE SNOW WILL AFFECT
LEWIS AND CLARK...BROADWATER... SOUTHWESTERN JUDITH
BASIN...MEAGHER...NORTH CENTRAL GALLATIN... SOUTHWESTERN
TETON...NORTHEASTERN JEFFERSON AND SOUTHERN CASCADE COUNTIES FOR THE
MORNING COMMUTE...
AT 747 AM MST, THE LEADING EDGE OF AN AREA OF LIGHT TO MODERATE SNOW
WAS LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 11 MILES NORTH OF OVANDO TO
11 MILES EAST OF LINCOLN TO 21 MILES SOUTHEAST OF WOLF CREEK TO 24
MILES NORTHEAST OF TOWNSEND TO 12 MILES SOUTHWEST OF WHITE SULPHUR
SPRINGS. MOVEMENT WAS NORTHEAST AT 25 MPH. VISIBILITIES OF GENERALLY
2 TO 4 MILES ARE EXPECTED WITHIN THIS AREA OF SNOW, HOWEVER,
VISIBILITIES MAY BRIEFLY FALL TO AS LOW AS A HALF OF A MILE IN THE
HEAVIEST BURST OF SNOW.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HELENA, TOWNSEND, WHITE SULPHUR SPRINGS, CASCADE, LINCOLN, EAST
HELENA, MONTANA CITY, AUGUSTA, WOLF CREEK, TOSTON, FORT LOGAN ON THE
SMITH RIVER, YORK, RIMINI, ALHAMBRA, SPRING MEADOW LAKE STATE PARK,
EDEN, AUSTIN, FORT LOGAN, WINSTON AND MAUDLOW.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 15 BETWEEN MILE MARKERS 176 AND 263.
HIGHWAY 200 BETWEEN MILE MARKERS 66 AND 119.
HIGHWAY 12 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 54, AND BETWEEN MILE MARKERS
28 AND 89.
HIGHWAY 287 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 40.
HIGHWAY 89 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 29, AND BETWEEN MILE MARKERS
55 AND 57.
CONDITIONS CAN DETERIORATE RAPIDLY IN WINTER WEATHER SITUATIONS. BE
PREPARED FOR SNOW OR ICE COVERED ROADS. SLOW DOWN AND ALLOW EXTRA
TIME WHEN TRAVELING.
...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON MST TUESDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS
AFTERNOON...
...WIND CHILL WARNING IS CANCELLED...
* WHAT...PERIODS OF SNOW AND VERY COLD WIND CHILLS OCCURRING.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO INCHES. WIND CHILLS
AS LOW AS 35 BELOW ZERO OCCURRING.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 5 PM MST THIS
AFTERNOON. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, UNTIL NOON MST TUESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. TRAVEL
COULD BE DIFFICULT. THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD
CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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