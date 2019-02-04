66th Session in 60 Seconds: Restricting explicit materials

Republican Representative Rodney Garcia from Billings writes in this bill, that explicit materials are to easily accessible to youth and it is a public health concern. According to Garcia, this bill will protect the children of Montana. 

This bill goes on to say, it will prohibit any sexually explicit materials in schools and libraries that receive state funding. This means any form of explicit materials displayed in things such as books, magazines, photos, or videos will not be allowed. The bill also sets restrictions on the locations of sexually oriented businesses and will provide penalties if one is within 1,000 feet of a school, day-care, playground or government building. If a business is in violation, the owner could pay a fine up to $5,000 or possibly have their business license revoked. 

If passed, a business that is already located within the new restrictions set by this bill before October 1st of this year, will have to relocate by October 1st of 2024.

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