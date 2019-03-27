66 Session in 60 Seconds – Revising campus free speech laws

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR MINOR FLOODING IN POOR DRAINAGE AREAS FOR...
SNOWMELT IN...
LEWIS AND CLARK COUNTY IN WEST CENTRAL MONTANA...
BROADWATER COUNTY IN SOUTHWESTERN MONTANA...
MEAGHER COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
MADISON COUNTY IN SOUTHWESTERN MONTANA...
BEAVERHEAD COUNTY IN SOUTHWESTERN MONTANA...
GALLATIN COUNTY IN SOUTH CENTRAL MONTANA...
JEFFERSON COUNTY IN SOUTHWESTERN MONTANA...
* UNTIL 545 PM MDT WEDNESDAY.
* EMERGENCY MANAGEMENT, LOCAL LAW ENFORCEMENT, AND THE DEPARTMENT OF
TRANSPORTATION HAVE REPORTED THAT SNOWMELT IS CAUSING MINOR
FLOODING ACROSS PORTIONS OF SOUTHWEST AND CENTRAL MONTANA. THIS IS
ESPECIALLY TRUE IN AREAS WITH POOR DRAINAGE, SUCH AS NEAR CULVERTS
BLOCKED WITH SNOW AND/OR DEBRIS.
* SOME ROADS HAVE WATER FLOWING OVER THEM, AND MANY FIELDS HAVE
STANDING WATER.
* WATER THAT HAS COVERED ROADWAYS COULD CAUSE VEHICLES TO GET STUCK
DURING THE DAY ON UNPAVED ROADS, WHILE FREEZING TEMPERATURES AT
NIGHT WILL CAUSE ICY AND SLIPPERY DRIVING CONDITIONS.
* ALWAYS REMEMBER TO OBEY POSTED TRAFFIC SIGNS INDICATING ROAD
DETOURS OR CLOSURES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
STAY AWAY OR BE SWEPT AWAY. RIVER BANKS AND CULVERTS CAN BECOME
UNSTABLE AND UNSAFE.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
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...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS
EVENING TO NOON MDT FRIDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 5 INCHES
AT LOWER ELEVATIONS EXPECTED, WITH GENERALLY 5 TO 10 INCHES FOR
THE MOUNTAIN PASSES, AND 8 TO 14 INCHES FOR THE PEAKS.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FROM 6 PM WEDNESDAY TO NOON MDT FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT AT TIMES,
ESPECIALLY ACROSS THE MOUNTAIN PASSES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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