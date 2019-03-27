66 Session in 60 Seconds – Revising campus free speech laws
Currently college campuses have the right to practice free speech, and this bill is just reiterating that, by saying public colleges and universities cannot create a free speech zone on campus where expressive activity is prohibited.  

Representative Mike Hopkins, the bill sponsor, says critical thinking is a big part on college campuses and you should be able to express your thoughts anywhere on campus.  

“I think that sometimes things can get heated in political discussions, and I think that sometimes administrators and faculty and students can get a little to agitated and it can cause them to forget the fact that college campuses are not separated from the constitution of the United States or from the constitution from the state of Montana,” said Hopkins, a Republican from Missoula.  

Hopkins says this bill will have time, place and manner restrictions, meaning free speech will be tolerated as long as it is not disturbing the learning environment. Hopkins says sometimes those simple restrictions end up being manipulated or misunderstood.  

According to Hopkins, this bill finds the balance between isolation and abusing the power of free speech.

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