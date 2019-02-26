66 Session in 60 Seconds – Budget update

...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 AM MST WEDNESDAY...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST THIS
MORNING...
* WHAT...SNOW ENDING LATE THIS MORNING AND VERY COLD WIND CHILLS
CONTINUING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO INCHES.
EXPECT WIND CHILLS OF 20 BELOW TO 35 BELOW ZERO THROUGH THIS
EVENING BEFORE WINDS BECOME LIGHT OVERNIGHT.
* WHERE...CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK, JEFFERSON,
BROADWATER AND MEAGHER.
* WHEN...FOR THE WINTER STORM WARNING, UNTIL 11 AM MST THIS
MORNING. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, UNTIL 5 AM MST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON POOR ROAD CONDITIONS. THE
DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED
SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS. IF YOU MUST TRAVEL,
KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE
OF AN EMERGENCY.
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 AM MST WEDNESDAY...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST THIS
MORNING...
* WHAT...SNOW ENDING LATE THIS MORNING AND VERY COLD WIND CHILLS
CONTINUING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO INCHES.
EXPECT WIND CHILLS OF 20 BELOW TO 35 BELOW ZERO THROUGH THIS
EVENING BEFORE WINDS BECOME LIGHT OVERNIGHT.
* WHERE...CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK, JEFFERSON,
BROADWATER AND MEAGHER.
* WHEN...FOR THE WINTER STORM WARNING, UNTIL 11 AM MST THIS
MORNING. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, UNTIL 5 AM MST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON POOR ROAD CONDITIONS. THE
DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED
SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS. IF YOU MUST TRAVEL,
KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE
OF AN EMERGENCY.
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&