66 Session in 60 Seconds – Budget update

Balancing the state's budget is one of the legislatures top priorities. So far House Bill 2, or better known as the budget, is assigned to the Appropriations Committee where it has gone through over 70 hearings.   

 

The budget is broken up into five different subcommittees, where each one will go through their specific parts in detail. According to Representative Glimm, the chairman of the Appropriations Committee, says the subcommittees are wrapping up their work, but balancing a budget is something that doesn’t just happen overnight.  

 

“Its really the defining portion. Its the thing we’re constitutionally required to do, is to pass a budget. It must be a balanced budget, so this is the one thing we really have to do, and it takes a lot of time to do it,” said Rep. Glimm a Republican from Kila.   

After the bill is transmitted from subcommittees, the entire Appropriations Committee will go through each section one by one, before bringing it to the floor.  

 

HB 2 is expected to make its way to the house floor sometime in mid-March. Then it will head over to the Senate chamber, where it will once again go through more amending. So, it still has a long way to go before it lands on Governor Steve Bullocks desk.  

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