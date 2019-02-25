66 Session in 60 Seconds - Review of Immunization Bills

With the recent outbreak of measles across the country and mumps in our state, the vaccination debate has made its way the Montana State Legislature. 

There will be five bills heard in different committees in the House of Representatives on Monday. 

House Bill 541, would require colleges or universities to provide information on certain vaccines to new students. House Bill 564 clarifies the privacy procedures for handling students immunization records. House Bill 574 would prohibit immunization requirements in the Montana foster care system. House Bill 575 would authorize the department of Public of Health and Human Services to recommend by not mandate immunizations for employers and children at day-care facilities. Rounding out the list is House Bill 596, which allows a patient to opt out of disclosure of immunization records. 

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