66 Session in 60 Seconds - Parenthood Bill

...WIND CHILL ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 2 PM MST FRIDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM FRIDAY TO 11 PM
MST SATURDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. VERY COLD WIND CHILLS OCCURRING. TOTAL
SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES EXPECTED. WIND CHILLS AS
LOW AS 40 BELOW ZERO OCCURRING.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 5 AM FRIDAY TO 11
PM MST SATURDAY. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, UNTIL 2 PM MST
FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. PLAN ON
SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE DANGEROUSLY COLD WIND
CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10
MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
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MST SATURDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. VERY COLD WIND CHILLS OCCURRING. TOTAL
SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES EXPECTED. WIND CHILLS AS
LOW AS 40 BELOW ZERO OCCURRING.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 5 AM FRIDAY TO 11
PM MST SATURDAY. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, UNTIL 2 PM MST
FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. PLAN ON
SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE DANGEROUSLY COLD WIND
CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10
MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
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