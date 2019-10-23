Boulder
Boulder at 9:24 am from MDT Travel Info cameras

HELENA- A semi is blocking the passing lane on I-15 between Jefferson City and Boulder according to the Montana Department of Transportation’s Travel Info.

According to the DOJ incident report, the call was received at 9:01 am and the semi is on I-15 in the northbound lane near mile marker 169.

Jackknifed Semi

The road report says I-15 in the area is wet/scattered wet and it is snowing and foggy in the area.

Montana Department of Transportation and Montana Highway Patrol are currently on scene and a wrecker is en route.

 

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