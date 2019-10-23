...HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING THROUGH FRIDAY
EVENING...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 65 MPH
POSSIBLE AT LOWER ELEVATIONS, AND 75 MPH AT HIGHER ELEVATIONS
ALONG THE ROCKY MOUNTAIN FRONT.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST
CENTRAL MONTANA.
* WHEN...FROM FRIDAY MORNING THROUGH FRIDAY EVENING.
* IMPACTS...HIGH WINDS MAY MOVE LOOSE DEBRIS, DAMAGE PROPERTY AND
CAUSE POWER OUTAGES. TRAVEL COULD BE DIFFICULT ESPECIALLY FOR
HIGH PROFILE VEHICLES, LIGHT WEIGHT TRAILERS, AND CAMPER
TRAILERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE
LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS.
&&
...PERIODS OF SNOW EXPECTED THIS MORNING ACROSS PORTIONS OF
CENTRAL MONTANA...
AREAS OF SNOW ARE FALLING ACROSS PORTIONS OF CENTRAL MONTANA THIS
MORNING. SNOW WILL BRING REDUCED VISIBILITY AND SLIPPERY
CONDITIONS IN AREAS WHERE ROADS BECOME SNOW COVERED AND ICY. SNOW
SHOULD TAPER OFF LATER THIS MORNING OR INTO THE AFTERNOON HOURS
TODAY. ADDITIONAL ACCUMULATIONS OF GENERALLY AN INCH OR LESS CAN
BE EXPECTED.