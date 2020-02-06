College students
MGN

HELENA- At a time when Washington is more divided than ever Montana’s senators are working across party lines to honor tribal colleges.

Senators Jon Tester and Steve Daines introduced a resolution to the U.S. Senate Wednesday that would make the week of February 2-8 "National Tribal College and Universities Week."

There are 37 tribal colleges and universities across the country, and Montana is home to seven of them, the most of any state in the U.S.

These institutions serve thousands of native and hundreds of non-native students every year.

“It is an honor to be recognized as credible institutions assisting students achieve their dreams. We look forward meeting with our Congressional Delegation and other Congressman as well to continue educating them of our students [sic] successes and achievements,” said Aaniiih Nakoda College President Carole Falcon-Chandler in a release from Tester’s office.

“National Tribal Colleges & Universities week is important to all Tribal Colleges as it is an opportunity for Tribal College Students to be on The Hill and share the importance of funding for TCUs,” said Stone Child College President Cory Sangrey-Billy.

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