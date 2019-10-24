...HIGH WIND WARNING IN EFFECT
FROM 9 AM FRIDAY TO MIDNIGHT MDT FRIDAY NIGHT...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 35 TO 45 MPH, WITH GUSTS UP TO 65 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FROM 9 AM FRIDAY TO MIDNIGHT MDT FRIDAY NIGHT.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW DOWN LIMBS, TREES, AND POWER
LINES. A FEW POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL COULD BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
* ADDITIONAL DETAILS...THE WIND EVENT ON FRIDAY IS FORECAST TO BE
STRONGER THAN THE WIND EVENT ON THIS PAST TUESDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE ARE URGED TO SECURE LOOSE OBJECTS THAT COULD BE BLOWN
AROUND OR DAMAGED BY THE WIND.
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