Jacob Thurston

HELENA- The Lewis and Clark County Sheriff's Office is asking for the public's help in finding 16-year-old Jacob Thurston.

He is 5'3" and 125 pounds and is a student at Helena High School. He was last seen Saturday, January 12th. If you have any information on his whereabouts, please call 447-8461.

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