...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM MST
FRIDAY...
* WHAT...PERIODS OF LIGHT SNOW. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3
INCHES AT LOWER ELEVATIONS AND 3 TO 10 INCHES IN THE MOUNTAINS.
* WHERE...SOUTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT, JEFFERSON, NORTHERN
ROCKY MOUNTAIN FRONT, BROADWATER AND CENTRAL AND SOUTHERN
LEWIS AND CLARK.
* WHEN...UNTIL 5 AM MST FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS AND
REDUCED VISIBILITY AT TIMES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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