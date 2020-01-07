...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MST THIS
EVENING ABOVE 5000 FEET...
* WHAT...HEAVY SNOW OCCURRING ABOVE 5000 FEET WILL GRADUALLY
DIMINISH IN INTENSITY THIS MORNING. ADDITIONAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 3 UP TO 6 INCHES AT ELEVATIONS ABOVE 5000 FEET,
AND UP TO ONE INCH AT LOWER ELEVATIONS. WINDS GUSTING AS HIGH
AS 45 MPH.
* WHERE...SOUTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT, MEAGHER, CASCADE AND
CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK.
* WHEN...UNTIL 6 PM MST THIS EVENING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT OVER KINGS HILL, ROGERS
AND MACDONALD PASSES THIS MORNING. PATCHY BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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