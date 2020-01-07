Jefferson Elementary School in Helena
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HELENA- Kindergarten registration for people within the Jefferson attendance area is open for parents with children over the age of 5 on or before September 10, 2020.

Kindergarten registration is on a first come first served basis and will continue to welcome 24 students in each class with overage para support dependent on Jefferson attendance area enrollment according to Jefferson Elementary School.

Parents can register their children at the front office.

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