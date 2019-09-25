Montana Wild Center

HELENA - As the seasons start to change, so does some of the gear hunters will want to bring on their trip to make sure they stay safe.

Hunters should always be prepared for the worst-case scenario. One of the key factors in staying safe in the colder months is wearing layers. It is always easier to take clothes off, rather then not have enough to put on. Something as simple as an extra pair of socks can make the world of difference. Along with having some sort of shelter to keep you out of the elements.

Even the most experienced hunters can find themselves in danger if they do not prepare properly. Not only being properly equipped, but informing others of your trip. 

In cooler months where a couple hours can be the difference between life and death, its important to stay where you are if an accident occurs. Making it easier for search and rescue teams to find you.

Wayde Cooperider told me "it doesn't matter how far or how long you plan on hunting for. Always bring the proper equipment and tools. Its always the ones who say they are just going over there or right near the road who get stuck in the woods without the proper equipment."

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