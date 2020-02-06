Artists sought for traffic signal boxes
City of Helena

HELENA- Artists are being called upon in Helena to create original designs to cover up state-owned traffic signal boxes in the city.

The Helena Public Art Committee on behalf of the City of Helena is looking to commission original designs to cover seven traffic signal boxes.

The project is open to artists and graphic designers, and teams are eligible to apply.

More than one design may be submitted.

Artists of chosen designs will be paid $700 per box and the designs will be transferred to vinyl wraps by a contractor.

Submissions must be turned in by April 7 and artists will be selected on April 30.

The design can be submitted on a CD-ROM, a flash drive, and by mail or in-person to:

Helena Public Art Committee c/o Peggy Benkelman

HPAC@helenamt.gov

City County Bldg. Room 320

316 N. Park Ave.

For a complete list of the submission criteria, the overall dimensions of the boxes and more, you can click here to go to the City of Helena’s website.

Tags

News For You