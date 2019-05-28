Helena Mayor appears in court and pleads not guilty to leaving the scene of an accident

HELENA - Tuesday morning, Helena mayor and Democratic U.S. Senate candidate Wilmot Collins pleaded guilty to careless driving after reportedly rear-ending another vehicle last week. He pleaded not guilty to leaving the scene of an accident.  

Mayor Collins was fined for careless driving and the court date has not been set for the second charge of leaving the scene of an accident.

Collins' attorney says Collins fully described what happened in court on Tuesday.

Miller says Collins didn’t know he made any contact at the intersection until he was flagged down by the other driver. Miller went on to say it wasn’t a crash and that it was extremely light contact.  

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