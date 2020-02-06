Broadwater County Sheriff's Office to host public meetings

...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM MST FRIDAY
BELOW 5500 FEET...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST FRIDAY
ABOVE 5500 FEET...
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING ABOVE 5500 FEET, HEAVY SNOW
OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF MOSTLY 10 TO 20
INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH IN THE MOUNTAINS. FOR
THE WINTER WEATHER ADVISORY BELOW 5500 FEET, SNOW EXPECTED TO
DEVELOP DURING THE MORNING. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF MOSTLY
4 TO 8 INCHES.
* WHERE...MEAGHER, JEFFERSON, BROADWATER, CENTRAL AND SOUTHERN
LEWIS AND CLARK AND MADISON.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST FRIDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY OVER MOUNTAIN PASSES. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING AND EVENING
COMMUTES. THERE WILL ALSO BE INCREASED AVALANCHE DANGER FOR
BACKCOUNTRY RECREATION.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOWFALL WILL DECREASE SOMEWHAT THIS
AFTERNOON, POSSIBLY ALLOWING IT TO PARTIALLY MELT ON LOWER
ELEVATION ROADWAYS, THEN REFREEZE THIS EVENING. SNOWFALL WILL
INCREASE AGAIN OVERNIGHT, CREATING A GREATER ICING HAZARD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
IF YOU MUST TRAVEL OVER MOUNTAIN PASSES, KEEP AN EXTRA
FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN
EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM MST FRIDAY
BELOW 5500 FEET...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST FRIDAY
ABOVE 5500 FEET...
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING ABOVE 5500 FEET, HEAVY SNOW
OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF MOSTLY 10 TO 20
INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH IN THE MOUNTAINS. FOR
THE WINTER WEATHER ADVISORY BELOW 5500 FEET, SNOW EXPECTED TO
DEVELOP DURING THE MORNING. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF MOSTLY
4 TO 8 INCHES.
* WHERE...MEAGHER, JEFFERSON, BROADWATER, CENTRAL AND SOUTHERN
LEWIS AND CLARK AND MADISON.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST FRIDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY OVER MOUNTAIN PASSES. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING AND EVENING
COMMUTES. THERE WILL ALSO BE INCREASED AVALANCHE DANGER FOR
BACKCOUNTRY RECREATION.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOWFALL WILL DECREASE SOMEWHAT THIS
AFTERNOON, POSSIBLY ALLOWING IT TO PARTIALLY MELT ON LOWER
ELEVATION ROADWAYS, THEN REFREEZE THIS EVENING. SNOWFALL WILL
INCREASE AGAIN OVERNIGHT, CREATING A GREATER ICING HAZARD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
IF YOU MUST TRAVEL OVER MOUNTAIN PASSES, KEEP AN EXTRA
FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN
EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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