Broadwater County Sheriff's Office to host public meetings
TOWNSEND – The Broadwater County Sheriff’s Office has scheduled a series of public meetings set to take place in the coming weeks. 

According to a post on Facebook, the sheriff’s office says theyre hoping to gather as much information as they can from citizens about their current public safety services, what they would like to see in the future and talk about how the sheriff’s office can bring it to fruition.  

During the meetings, Sheriff Wynn Meehan plans to discuss the financial and budgetary shortages of his office as they approach the next fiscal year. According to the post, he plans to ask citizens for a public safety mill levy to retain the current level of public safety services including the patrol, detention and dispatch divisions.  

The meetings are scheduled for February 12, 2020 at 6:00 pm at the Headwaters Livestock Yard, February 18, 2020 at 6:00 pm at the Big Bull in Winston, February 19, 2020 at 6:00 pm at the Community Room in Townsend. Sheriff Meehan is requesting that you please give them your thoughts and ideas as they are truly trying to do what is best for Broadwater County. The sheriff also says he wants to hear from citizens regarding what they want to see from them, so Meehan and his staff can work on plans to address your ideas, goals and thoughts. 

Sheriff Meehan asks that you share this with your friends, family and neighbors and he looks forward to having productive conversations with the community.  

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