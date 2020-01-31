Winter Trails Day Cancled
Get Fit Great Falls

GREAT FALLS- Winter Trails Day has been canceled because of extreme winds forecasted at the site for tomorrow.

Get Fit Great Falls says high winds in the area could create safety hazards and difficult conditions.

Central and Eastern Montana is currently in a Red Flag Warning with expected wind gusts of at least 75 miles per hour.

The event will be postponed to a later, yet to be determined date.

Updates on the events will be put up on the Get Fit Great Falls Facebook page.

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