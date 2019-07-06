Wings of Freedom Tour lands in Great Falls

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
NORTH CENTRAL CASCADE COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 945 PM MDT.
* AT 645 PM MDT, TRAINED WEATHER SPOTTERS REPORTED FLASH FLOODING
ACROSS THE WARNED AREA. UP TO ONE TO TWO INCHES OF RAIN HAS
ALREADY FALLEN. FLASH FLOODING IS ALREADY OCCURRING. SOME ROADS
HAVE BEEN REPORTED IMPASSABLE IN DOWNTOWN GREAT FALLS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GREAT FALLS, BLACK EAGLE AND MALMSTROM AFB.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING.
IF YOU ARE IN THE WARNED AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY.
RESIDENTS LIVING ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE
PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.
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...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHWESTERN CHOUTEAU AND
NORTHEASTERN CASCADE COUNTIES UNTIL 730 PM MDT...
AT 644 PM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM 12
MILES WEST OF HIGHWOOD, OR 14 MILES NORTHEAST OF GREAT FALLS, MOVING
NORTHEAST AT 30 MPH.
PENNY SIZE HAIL AND WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
FORT BENTON, BLACK EAGLE, HIGHWOOD, CARTER, SHONKIN, FLOWEREE,
PORTAGE AND MALMSTROM AFB.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR...
NORTH CENTRAL CASCADE COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 845 PM MDT.
* AT 550 PM MDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE MINOR FLOODING IN THE ADVISORY
AREA. RAINFALL RATES OF TWO TO THREE INCHES PER HOUR WILL QUICKLY
CAUSE MINOR FLOODING IN POOR DRAINAGE AREAS ON AREA ROADWAYS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GREAT FALLS, BLACK EAGLE, ULM, MALMSTROM AFB, TRACY, VAUGHN, FIRST
PEOPLES BUFFALO JUMP STATE PARK AND SAND COULEE.