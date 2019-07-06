Wings of Freedom Tour lands in Great Falls
KFBB News Anchor

GREAT FALLS – Today the Wings of Freedom Tour landed in Great Falls, excited history buffs, pilots and more from the community came out to enjoy this literal flight into the past.

The tour provides an opportunity for people to go inside and even pilot these planes from World War Two.

Some of the planes showcased were the famous P-52 Mustang and B-17 Bomber.

“For us what’s really special is that these are some of the last aircraft of their kind flying today the B-24 is actually the last B-24 flying today. There were over 18,000 produced for the war and we are fortunate enough to have the last one left,” said B-24 Pilot Michael Mainiero.

The tour visits multiple locations across the United States and will be in Great Falls through Sunday July 7th.

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