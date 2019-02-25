GFPS

GREAT FALLS- According to a press release from Great Falls Public Schools, the following bus routes will be canceled for Tuesday, February 26, 2019 due to weather:

• Middle and High School:

  • 30 Gore Hill
  • 33 McGiver
  • 34 Fox Farm
  • 35 Sun Prairie
  • 36 McGiver
  • 37 Woodland Estates
  • 40 Bootlegger
  • 41 Golden Valley Loop
  • 58 Lower River Rd.
  • 59 Upper River Rd.

• Elementary:

  • 41 Golden Valley Loop
  • 43 McGiver
  • 44 Gore Hill
  • 46 Sun Prarie
  • 47, 48, 49 Woodland Estates and Fox Farm
  • 65 Bootlegger
  • 66 Upper River Road
  • 67 Lower River Road

GFPS says all schools will be open and all other buses will run. GFPS also reminds parents that all weather related absences are excused. 

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