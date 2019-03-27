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Image courtesy of Max Pixel, MGN. 

BROWNING – A local water company issued a boil water advisory Wednesday for the Browning community due to low water pressure.

From Two Medicine Water Company:

“Browning community: A boil water advisory has been put on the community of Browning... for having low water pressure in the community last night..TMWC will be taking bac-t samples ..as soon as results are received from lab..we will determine if boil water Advisory can be lifted..

Sorry for any inconvenience thus may have on the public..

Thanks

TMWC”

TMWC operates the Stu Miller Water Plant, which provides water to communities in Browning and East Glacier on the Blackfeet Reservation. 

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