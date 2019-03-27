...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS
EVENING TO NOON MDT FRIDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 5 INCHES
AT LOWER ELEVATIONS, WITH GENERALLY 5 TO 10 INCHES FOR THE
MOUNTAIN PASSES, AND 8 TO 14 INCHES FOR THE PEAKS.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FROM 6 PM WEDNESDAY TO NOON MDT FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT AT TIMES,
ESPECIALLY ACROSS THE MOUNTAIN PASSES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR...
SNOWMELT IN...
LEWIS AND CLARK COUNTY IN WEST CENTRAL MONTANA...
PONDERA COUNTY IN NORTH CENTRAL MONTANA...
FERGUS COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
TETON COUNTY IN NORTH CENTRAL MONTANA...
CHOUTEAU COUNTY IN NORTH CENTRAL MONTANA...
CASCADE COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 945 PM MDT FRIDAY.
* EMERGENCY MANAGEMENT, LOCAL LAW ENFORCEMENT, AND THE DEPARTMENT OF
TRANSPORTATION CONTINUE TO REPORT THAT SNOWMELT IS CAUSING
FLOODING. THIS IS ESPECIALLY TRUE IN LOW LYING AND POOR DRAINAGE
AREAS, SUCH AS NEAR CULVERTS BLOCKED WITH SNOW AND/OR DEBRIS.
* SOME ROADS HAVE WATER FLOWING OVER THEM AND MANY FIELDS HAVE
STANDING WATER.
* STRUCTURES IN LOW LYING AREAS MAY EXPERIENCE FLOODING.
* ALWAYS REMEMBER TO OBEY POSTED TRAFFIC SIGNS INDICATING ROAD
DETOURS OR CLOSURES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
STAY AWAY OR BE SWEPT AWAY. RIVER BANKS AND CULVERTS CAN BECOME
UNSTABLE AND UNSAFE.
AS A PRECAUTION MOVE LIVESTOCK AND AGRICULTURAL EQUIPMENT OUT OF
COMMON FLOOD AREAS IF POSSIBLE.