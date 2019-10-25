...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO
6 PM MDT SATURDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 9 INCHES
IN THE MOUNTAINS AND OVER KINGS HILL PASS, AND 1 TO 4 INCHES
BETWEEN BELT AND GEYSER. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH
OVERNIGHT.
* WHERE...CASCADE, JUDITH BASIN AND MEAGHER.
* WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 6 PM MDT SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. PATCHY BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...THOSE HUNTING OR RECREATING OUTDOORS ON
SATURDAY SHOULD EXPECT MUCH COLDER TEMPERATURES AND SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO
MIDNIGHT MDT TONIGHT...
* WHAT...WEST WINDS 30 TO 45 MPH WITH GUSTS UP TO 65 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FROM 9 AM THIS MORNING TO MIDNIGHT MDT TONIGHT.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW DOWN LIMBS, TREES, AND POWER
LINES. A FEW POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL COULD BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
* ADDITIONAL DETAILS...THE WIND EVENT TODAY IS FORECAST TO BE
STRONGER THAN THE WIND EVENT ON THIS PAST TUESDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE ARE URGED TO SECURE LOOSE OBJECTS THAT COULD BE BLOWN
AROUND OR DAMAGED BY THE WIND.
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