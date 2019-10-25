A post from North Central Montana Human Trafficking and MMIP Task Force says three boys are missing and believed to be on the Fort Peck Indian Reservation, around the Wolf Point area.

According to the post, the boys may be with the man in the picture of the boys on a merry-go-round.

The post says the boys could be traveling in a van that is similar to what bodykits.com shows as a Ford E-Series as seen here with Wyoming license plates county 4, #23455.

A search of the Wyoming plates 423455 on findbyplate.com brings up a 1992 Ford E-150.

If you have any information on the boys you are asked to contact your local authorities.

A reward is being offered for information leading to the boys’ location according to the post.

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