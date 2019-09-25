GREAT FALLS- A three-car crash is blocking westbound lanes on 10th Avenue South.

Great Falls Police Department says that all westbound lanes from 17th Street South to 15th Street South are blocked off for traffic.

Their Facebook says there is an injury at the crash and Great Falls Fire Rescue and Great Falls Emergency Services are responding.

GFPD is asking everyone in the area to find an alternative route and to follow instructions of emergency personnel at the scene.

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