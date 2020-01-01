Cell phone

ROOSEVELT COUNTY- Non-emergency lines to Roosevelt County Sheriff’s Office dispatch phones were down Wednesday afternoon.

RCSO posted to their Facebook saying it appears that Nemont service was down for a significant portion of customers across northeast Montana.

People in an emergency could still call 911, RCSO telling people to limit calls to actual emergencies.

We have reached out to Nemont for a cause and more information on the outage and are currently waiting to hear back.

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