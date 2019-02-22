Mehmke Steam Tractor Museum Roof Collapse
Megan Lewis KFBB/KHBB News Director

Mother nature dumped so much snow over the last few weeks that the roof of one of the buildings at the Mehmke Steam Tractor Museum collapsed. 

Mehmke Steam Tractor Museum Roof Collapse

Charlotte Mehmke, co-owner of the museum, told KFBB no one was injured when the roof caved in and there was no damage to the tractors.

Mehmke Steam Tractor Museum Roof Collapse

She said it's hard to tell how much snow was on the roof but there was 21 inches on the ground when it collapsed.

The museum remains open while clean up continues.  

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KFBB/KHBB News Director

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