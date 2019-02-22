...DRIFTING AND BLOWING SNOW OCCURRING...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MST
TONIGHT...
* WHAT...DRIFTING AND BLOWING SNOW OCCURRING. WINDS GUSTING AS
HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND NORTH CENTRAL MONTANA.
* WHEN...UNTIL MIDNIGHT MST TONIGHT.
* ADDITIONAL DETAILS...AREAS OF BLOWING SNOW ARE CAUSING LOCALIZED
REDUCTIONS IN VISIBILITY. DRIFTING SNOW HAS CAUSED PARTIAL LANE
BLOCKAGES. THE GREATEST IMPACTS WILL BE ENCOUNTERED WHILE
TRAVELING ACROSS OPEN AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR BLOWING SNOW MEANS THAT
VISIBILITIES WILL BE LIMITED DUE TO STRONG WINDS BLOWING SNOW
AROUND. USE CAUTION WHEN TRAVELING, ESPECIALLY IN OPEN AREAS.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS EXTENDED THE
* FLOOD ADVISORY FOR...
AN ICE JAM IN...
SOUTHWESTERN CASCADE COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 1145 AM MST MONDAY.
* MINOR FLOODING CONTINUES TO AFFECT SHEEP CREEK ROAD IN
SOUTHWESTERN CASCADE COUNTY ALONG THE MISSOURI RIVER BECAUSE OF AN
ICE JAM. SHEEP CREEK ROAD REMAINS CLOSED IN THIS AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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