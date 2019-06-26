Road Report: Accident blocks part of I-15 near Great Falls

...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR CENTRAL LEWIS AND CLARK...SOUTH
CENTRAL TETON AND NORTHWESTERN CASCADE COUNTIES UNTIL 330 PM MDT...
AT 300 PM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM 12
MILES SOUTHEAST OF AUGUSTA, OR 23 MILES WEST OF CASCADE, MOVING
NORTHEAST AT 35 MPH.
PENNY SIZE HAIL AND WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
FAIRFIELD, FORT SHAW, FORT SHAW, BOWMANS CORNER, SIMMS AND SUN
RIVER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
&&
A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM MDT FOR
CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL MONTANA.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
449 IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN CENTRAL MONTANA
CASCADE FERGUS JUDITH BASIN
MEAGHER
IN NORTH CENTRAL MONTANA
CHOUTEAU TETON
IN SOUTHWEST MONTANA
BROADWATER GALLATIN JEFFERSON
IN WEST CENTRAL MONTANA
LEWIS AND CLARK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUGUSTA, BATTLE RIDGE PASS, BELT,
BIG SANDY, BOULDER, BOULDER HILL, BOZEMAN, BOZEMAN PASS, BYNUM,
CARTER, CASCADE, CHOTEAU, DUTTON, ELK PARK PASS, FAIRFIELD,
FLESHER PASS, FORT BENTON, GRASS RANGE, GREAT FALLS, HELENA,
HOBSON, HOMESTAKE PASS, KINGS HILL PASS, LEWISTOWN,
LEWISTOWN DIVIDE, LINCOLN, MACDONALD PASS, MARTINSDALE,
MONTANA CITY, RAYNESFORD, ROGERS PASS, STANFORD, TARGHEE PASS,
TOSTON, TOWNSEND, WEST YELLOWSTONE, WHITE SULPHUR SPRINGS,
WHITEHALL, WINIFRED, AND WINSTON.