Road Report: Accident blocks part of I-15 near Great Falls

Image courtesy of the Montana Department of Transportation. 

GREAT FALLS - Part of Interstate 15 is blocked near Great Falls following a collision that took place Wednesday afternoon. 

The accident,located near Central Avenue West just north of Sunset Park, only involves a single vehicle, according to the Montana Department of Transportation. 

The vehicle is still blocking one of the driving lanes as of the writing of this article, but it is unclear which one it is at this time. In the meantime, traffic has been reduced to a single lane. 

If you’re driving into or out of the Electric City on I-15 on the Northwest side of town, you’re advised to slow down. If you’re trying to avoid delays, you can use the exits on Vaughn Road and I-15 Frontage Road to get to your destination.  

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