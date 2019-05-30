Road closures: What you need to know before you head out the door

There are multiple road closures & incidents across the Treasure State. 

According to MDT here's a list of road closures, incidents & alerts:

https://www.mdt.mt.gov/travinfo/alerts.shtml

  • MT-200 SUN RIVER
    • WATER ON ROADWAY-FLAGGERS PRESENT starting on May 28, 2019, at 09:08 AM
    • WATER IS AFFECTING THE ROADWAY - WORKERS FLAGGING TRAFFIC
    • Reduced Speeds of 0 to 35
  • MT-49
    • LOOKING GLASS - JCT WITH US-2 TO JCT US-89
    • Road Closed
  • MT-21 AUGUSTA TO 3 MILES EAST OF AUGUSTA
  • MT-21 EAST OF AUGUSTA CLOSED starting on May 27, 2019, at 04:15 AM
  • MT-21 CLOSED FROM AUGUSTA TO 3 MILES EAST OF AUGUSTA, DUE TO WATER OVER THE ROADWAY
  • MT-21 HOUGAN SLOUGH BRIDGE WASHOUT
    • ROADWAY WASHOUT ADJACENT TO HOUGAN SLOUGH BRIDGE starting on May 27, 2019, at 01:00 PM
    • ROADWAY ADJACENT TO HOUGAN SLOUGH BRIDGE HAS BEEN WASHED OUT DUE TO FLOODING.
  • S-212 BETWEEN BOYD & ROBERTS
    • WATER ACROSS ROADWAY starting on May 27, 2019, at 05:50 AM
    • WATER ACROSS RD AT MM 87, 89, & 90.5. SIGNAGE IS IN PLACE. THIS COULD RISE RAPIDLY SO USE EXTREME CAUTION DRIVING THRU THIS AREA.

Tags

News For You