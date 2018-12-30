Power outages causing problems for Sanders County 911 centers

The Sanders County Sheriff's Office facebook page says that power outages are affecting their 911 center.

Here is their post:

"Due to power outage, our phone systems are temporarily down. At this time, there is no text to 911 and all 911 calls are being rolled over to Lake County. The problem is being worked on and we hope to be up and running soon.

Thank you for your patience during this time.

Sanders County Sheriff's Office"

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