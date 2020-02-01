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PC: Meridith Depping

Extreme Winds in central Montana February 1, 2020

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An extreme wind warning brought some severe wind conditions throughout central Montana Saturday, Deep Creek in Glacier County seeing winds of 106 at one point in the morning.

Strong winds also have Sheriff Jesse Slaughter saying they’re keeping roads east of Great Falls closed until tomorrow morning.

We asked viewers to share photos of the damage the wind has caused and received photos from downed trees, to a photo of a shed that was blown over a fence and into the neighbor’s yard. 

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