...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST THIS EVENING
FOR STRONG GUSTY WINDS FOR FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115,
AND 117...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115 AND 117.
* WINDS...WEST 35 TO 45 MPH, WITH GUSTS UP TO 80 MPH. WINDS WILL
GRADUALLY DIMINISH LATE THIS AFTERNOON AND EVENING.
* IMPACTS...INCREASED GRASSLAND FIRE DANGER IN PLACES WHERE THERE
IS NO SNOW COVER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
&&
...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST THIS
EVENING...
* WHAT...WEST WINDS 40 TO 50 MPH, WITH GUSTS UP TO 75 MPH, ARE
OCCURRING.
* WHERE...EASTERN TETON, LIBERTY, JUDITH BASIN, CASCADE,
CHOUTEAU, AND FERGUS COUNTIES.
* WHEN...UNTIL 11 PM MST THIS EVENING.
* IMPACTS...STRONG WINDS COULD BLOW DOWN TREES AND POWER LINES.
SOME POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL WILL BE DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES ARE THOSE PULLING TRAILERS.
* ADDITIONAL DETAILS...STRONG WINDS AND DRY CONDITIONS COULD LEAD
TO AREAS OF BLOWING DUST OVER THE PLAINS, WHICH COULD REDUCE
VISIBILITIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. USE CAUTION IF YOU MUST DRIVE.
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MOLDAN