Tap Water

BROWNING- People in Browning and East Glacier are asked to conserve water.

Two Medicine Water Co. posted to their social media:

FYI: Browning & East Glacier communities.. please conserve water.. pumps are down at lake..water isn’t being pumped to plant.. Crew digging into intake pumps to reset..hopefully have water pumping 1-2 hours.

TMWC

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