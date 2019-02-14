One person shot in Alberta Motel parking lot

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR RAPID RISES FOR...
AN ICE JAM IN...
WEST CENTRAL CASCADE COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 1000 AM MST SATURDAY.
* AT 952 AM MST, THE NWS HYDROLOGIST CONFIRMED AN ICE JAM CAUSING
MINOR FLOODING ALONG THE MISSOURI RIVER SOUTH OF CASCADE.
* FLOODING WILL GENERALLY REMAIN SOUTH OF CASCADE, IMPACTING
SECTIONS OF SHEEP CREEK ROAD, CAUSING SOME CLOSURES. AT THIS
MOMENT, THIS ICE JAM IS NOT EXPECTED TO IMPACT INTERSTATE 15.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
ICE JAMS CAN BE UNPREDICTABLE AND CAN IMPROVE OR WORSEN WITH LITTLE
NOTICE. IF AN ICE JAM IS ENCOUNTERED STAY OFF ICE, DO NOT DRIVE
ACROSS FLOODED ROADS, AND REPORT TO AUTHORITIES OR THE NATIONAL
WEATHER SERVICE.
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...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH FRIDAY
AFTERNOON...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6
INCHES POSSIBLE.
* WHERE...CASCADE, JUDITH BASIN, FERGUS AND MEAGHER.
* WHEN...FROM THIS EVENING THROUGH FRIDAY AFTERNOON.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS
OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
COLD WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE
ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE
TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
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