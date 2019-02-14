One person shot in Alberta Motel parking lot

One person was shot last night on the 1100 block of Central Avenue west.

The Alberta motel did confirm a shooting happened in their parking lot late last night but declined to comment further. 

Great falls Police did confirm they are investigating the incident but has not released what led up to the shooting, if there is a suspect, or that it is even being investigated as a crime.

We will keep you up to date with more information as it becomes available.

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