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SHELBY- A water main break near Bear Paw Credit Union in Shelby has one lane of US-2 closed.

According to the Montana Department of Transportation Travel Info map, one eastbound lane between 9th Avenue and 8th Avenue in Shelby is closed because of a water main break.

Anyone driving in the area is asked to use caution and slow down.

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