MISSING: Teen from Helena

HELENA- According to the Lewis and Clark County Sheriff’s Office, officials are asking the public to stay on alert for a missing teen last seen at 7:30 a.m. Thursday at Helena High School.

Her name is, Hannah Mattausch. Who’s 15 years old, 5 feet 4 inches tall, weighs 150 pounds, brown hair and blue eyes. She was last seen wearing a black hoodie, gray leggings, and black and orange sneakers.

Anyone with information on Hannah's whereabouts is asked to contact the Lewis and Clark County Sheriff's Office at 447-8293.

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