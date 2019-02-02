...ARCTIC COLD IS MOVING IN...
VERY COLD AIR IS NOW MOVING SOUTHWARD INTO CENTRAL MT. AS OF
3 PM, THE COLD AIR WAS JUST MOVING INTO THE GREAT FALLS,
HIGHWOOD, AND DENTON AREAS. EXPECT TEMPERATURES TO DROP BETWEEN 20
AND 30 DEGREES WITHIN 1 HOUR OF FRONTAL PASSAGE. ADDITIONALLY,
WIND CHILL VALUES WILL FALL INTO THE SINGLE DIGITS.
THE COLD FRONT SHOULD BE MOVING INTO THE CASCADE, NEIHART, AND
LEWISTOWN AREAS AROUND 5 PM.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING
TO 10 AM MST MONDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 10
INCHES, WITH UP TO 14 INCHES IN THE MOUNTAINS, ARE EXPECTED.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...BLAINE, CASCADE, CHOUTEAU, EASTERN TETON, FERGUS, HILL,
AND JUDITH BASIN COUNTIES.
* WHEN...FROM 8 PM THIS EVENING TO 10 AM MST MONDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE DANGEROUSLY COLD
WIND CHILLS AS LOW AS 45 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON
EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES. SEVERE TO EXTREME
CONDITIONS ARE EXPECTED FOR NEWBORN LIVESTOCK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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