THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS EXTENDED THE
* FLOOD ADVISORY FOR...
AN ICE JAM IN...
WEST CENTRAL CASCADE COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
* UNTIL NOON MDT SUNDAY.
* MINOR FLOODING DUE TO AN ICE JAM CONTINUES TO IMPACT PORTIONS OF
SOUTHWESTERN CASCADE COUNTY SOUTH OF THE CITY OF CASCADE ALONG THE
MISSOURI RIVER. AS A RESULT, SHEEP CREEK ROAD REMAINS CLOSED IN
THIS AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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