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Malmstrom Air Force Base is mourning the loss of one of its Airmen. 

According to the Base's Facebook page, Airman 1st Class Kenyada M. Thomas, a defender with the 841st Missile Security Forces Squadron, was found dead on Saturday morning at the base. 

The details of his death are still under investigation. 

"The Malmstrom family is profoundly saddened by this tragedy," said Col. Jennifer K. Reeves, 341st Missile Wing Commander. "Our priority right now is providing the family members with the support and services they need to work through this difficult time."

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