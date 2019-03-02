Great Falls House Fire March 2 2019

GREAT FALLS - One Person is dead after a house fire started early Saturday morning. 

The home was located on the 1200 block on 2nd Avenue South, according to Great Falls Police. Officials have not been able to identify the victim or the exact cause of the fire. 

This is a developing story, and we will keep you up to date with more information as it comes into our newsroom. 

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