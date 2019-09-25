...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH
SUNDAY AFTERNOON...
* WHAT...BLIZZARD CONDITIONS POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF
18 TO 36 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS IN THE MOUNTAINS.
RECORD OR NEAR-RECORD COLD TEMPERATURES IN THE TEENS AND 20S
WITH WIND CHILLS ZERO TO 15 ABOVE ZERO. NORTH TO NORTHEAST WINDS
15 TO 30 MPH WITH GUSTS AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST
CENTRAL MONTANA.
* WHEN...FROM FRIDAY EVENING THROUGH SUNDAY AFTERNOON.
* IMPACTS...EXTREME IMPACTS POSSIBLE, INCLUDING TO POWER
INFRASTRUCTURE INCLUDING POWER LINES RESULTING IN WIDESPREAD
POWER OUTAGES, AGRICULTURAL INTERESTS; OUTDOOR RECREATIONAL
INTERESTS INCLUDING CAMPING AND HUNTING ACTIVITIES; AND TRAVEL.
WIDESPREAD SIGNIFICANT TREE DAMAGE IS POSSIBLE WITH HEAVY WET
SNOW AND STRONG WINDS IMPACTING TREES WITH FOLIAGE.
* ADDITIONAL DETAILS...THIS EARLY-SEASON WINTER STORM AND/OR
BLIZZARD HAS THE POTENTIAL TO SET A NEW BENCHMARK FOR SNOW
ACCUMULATIONS, COLD TEMPERATURES, AND RESULTING IMPACTS FOR
PARTS OF THE NORTHERN ROCKIES AND THE ROCKY MOUNTAIN FRONT. A
SIMILAR STORM IN 1934 PRODUCED PROLIFIC AMOUNTS OF SNOW IN LATE
SEPTEMBER OVER NORTH-CENTRAL MONTANA. AN EXTENSION AND/OR
EXPANSION OF WINTER STORM WATCHES ARE LIKELY.
* CONFIDENCE...HIGH ON ACCUMULATIONS, WINDS, AND EXPECTED
IMPACTS. THERE IS LOW TO MODERATE CONFIDENCE ON THE TIMING OF
ONSET AND END OF THIS WINTER STORM EVENT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
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...HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 9 AM TO 6 PM MDT THURSDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A HIGH
WIND WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 9 AM TO 6 PM MDT THURSDAY.
THE HIGH WIND WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* WHAT...WEST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS 60 TO 65 MPH
POSSIBLE.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST
CENTRAL MONTANA.
* WHEN...FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY AFTERNOON.
* IMPACTS...DAMAGING WINDS COULD BLOW DOWN TREES AND POWER LINES.
TRAVEL COULD BE DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES
AND LIGHT WEIGHT TRAILERS.
* ADDITIONAL DETAILS...RAIN SCATTERED SHOWERS ARE ALSO POSSIBLE
DURING THIS TIME PERIOD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE
LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS.
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 40 MPH, OR GUSTS
OF 58 MPH OR MORE, CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
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