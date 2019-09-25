GREAT FALLS- With snow on the way this weekend, Great Falls Farmers’ Market posted that they will not be open this weekend.

Great Falls Farmers’ Market posted to their Facebook September 24:

The saying that there is definitely a first time for everything is ringing true for us today. We always want to make sure that we provide the best and safest market season every year for our vendors and community. With that being said, for the first time we will be canceling our last market Saturday due to snowy conditions. We want to thank you each and everyone one (sic) of you for supporting us each season and hope everyone has a safe weekend. 

Great Falls Farmers’ Market’s website says they will be open again in early June next year.

Tags

News For You